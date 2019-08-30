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Samsunspor'da Süper Lig özlemi

- Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz:"Samsunpor'un Süper Lig'de olması gerekiyor ama ne yazık ki bazı hata ve yaşanmışlıklar dolayısıyla buraya kadar gelindi"- Yeni transfer Yalçın Kılınç:"Ligi küçümsemeden, rakiplerimizi de ciddiye alarak elimizden geleni yaptığımız zaman Samsunspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum"

30 Ağustos 2019 Cuma 11:39
Samsunspor'da Süper Lig özlemi


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - TFF 2. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor'da, uzun yıllar yer aldığı Süper Lig'e tekrar dönmenin hayalleri kuruluyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 10 gün kamp gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular yüksek rakımda yeni sezon için güç depoladı.

Sezon sonunda şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıkma planlarının yapıldığı Karadeniz ekibinde asıl hedef, uzun yıllar mücadele edilen Süper Lig'e tekrar yükselebilmek.

Teknik direktör İrfan Buz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi adaptasyon süresinin ardından Bolu ve Erzurum'da verimli kamp dönemleri geçirdiklerini belirtti.

Kulüp başkanı İsmail Uyanık gözetiminde iyi bir transfer dönemi geçirdiklerine işaret eden Buz, bu süreçte istedikleri 7 transferi kadrolarına kattıklarını ve takımdaki uyumun çok iyi olduğunu aktardı.


- "Samsunspor'un Süper Lig'de olması gerekiyor"


İrfan Buz, Samsunspor ile anlaştığında önemli, köklü ve güzel bir camia olduğunu bildiğini dile getirerek, "Samsunspor'un Süper Lig'de olması gerekiyor ama ne yazık ki bazı hata ve yaşanmışlıklar dolayısıyla buraya kadar gelindi." dedi.

Bu sezon öncelikli hedeflerinin TFF 1. Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Buz, şöyle konuştu:

"Adım adım gidiyoruz. Camia ne olursa olsun kenetlenmiş, başarıya aç vaziyette. Hepimiz böyleyiz. Başarı elde etmek istiyoruz. Öncelikle TFF 1. Lig'e çıkmak için arkadaşlarımız çok çalışıyor. Sayın Yüksel Yıldırım ve başkanımız İsmail Uyanık ile beraber çok uyumlu giden bir Samsunspor var. Çok çalışıyoruz, çok istiyoruz. İnancımız tam. Bu inancın içini doldurmak, sistemi oturtmak gerekiyor. Futbolcularımız özveriyle çalışıyorlar, sezona ümitli giriyoruz."


- "Samsunspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum"


Gazişehir Gaziantep'ten kadroya dahil edilen stoper Yalçın Kılınç ise transferlerin erken gerçekleştirilmesiyle kamp çalışmalarını birlikte geçirme fırsatının oluştuğunu söyledi.

Bunun takım bütünlüğü anlamında iyi bir durum olduğunu bildiren Yalçın Kılınç, şunları kaydetti:

"Ligi küçümsemeden, rakiplerimizi de ciddiye alarak elimizden geleni yaptığımız zaman Samsunspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. TFF 1. Lig'e çıktığımız zaman daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Zor bir ligdeyiz, herkesin bunun bilincinde olarak çalışması gerekiyor. Kulüp, taraftar ve camia olarak Süper Lig'i hak ediyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız."

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:39
  1. Erzurum
  2. Futbol
  3. İrfan Buz
  4. Samsunspor
  5. TFF 1. Lig
  6. Yalçın Kılınç

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