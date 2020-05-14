Samsunspor’da korona semineri
Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.
Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Utku Kavruk, Samsunspor’da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına korona virüs (Kovid-19) salgını hakkında seminer verdi.
Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan seminere Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, korona virüsüne karşı uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler aktardı. Seminere Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.
Seminerin sonunda Ertuğrul Sağlam, Dr. Utku Kavruk’a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.