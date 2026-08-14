Samsunspor’da ayrılık

Geçen sezon Belçika Pro Lig ekiplerinden St. Truidense'de kiralık olarak forma giyen Arbnor Muja, sezon başında tekrar Samsunspor ile çalışmalara başlamıştı. Hazırlık sürecini kırmızı-beyazlı ekipte tamamlayan Muja için Samsunspor Kulübü veda mesajı yayımladı.

Samsunspor'dan Muja'nın ayrılığı için yapılan açıklamada, "Teşekkürler Muja, Atatürklü arma altında gösterdiğin mücadele, çalışkanlığın ve enerjinle takımımızın önemli parçalarından biri oldun. Son dakikada attığın ve Avrupa yolculuğumuzun kapılarını açan o unutulmaz golün, her zaman hafızamızda yer alacak ve tarihimizin en özel anlarından biri olarak hep bizimle kalacak. Saha içindeki mücadelen, saha dışındaki neşen ve güzel enerjin için teşekkürler. Yolun hep açık olsun Muja!" ifadeleri yer aldı.

2024-2025 sezonunda takıma katılan Arnavut kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla 53 maçta süre alıp 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Muja'nın geçen sezon kiralık olarak forma giydiği St. Truidense ile kalıcı transfer olarak anlaşması bekleniyor.