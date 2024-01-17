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Spor Samsunspor Alanyaspor'u kupadan eledi
Spor

Samsunspor Alanyaspor'u kupadan eledi

Yeniakit Publisher
2024-01-17 20:22:00 -
Samsunspor Alanyaspor'u kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Samsunspor, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçı 1-0 öne başlayan Alanyaspor, 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüne engel olamadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Samsunspor, Soner Aydoğdu ve Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor, turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor kazandı.

Uzatmalara gitti

Alanyaspor, 16. dakikada Eren Altıntaş ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, bu gole 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya ile yanıt verdi.

Samsunspor turladı

Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1 bitti ve maç uzatmaya gitti. Samsunspor, 91. dakikada Soner Aydoğdu ile 2-1 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 120+1'de Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, bu skorla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Alanyaspor, turnuvaya veda etti.
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