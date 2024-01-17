Samsunspor Alanyaspor'u kupadan eledi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Samsunspor, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçı 1-0 öne başlayan Alanyaspor, 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüne engel olamadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Samsunspor, Soner Aydoğdu ve Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor, turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor kazandı.
Uzatmalara gitti
Alanyaspor, 16. dakikada Eren Altıntaş ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, bu gole 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya ile yanıt verdi.
Samsunspor turladı
Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1 bitti ve maç uzatmaya gitti. Samsunspor, 91. dakikada Soner Aydoğdu ile 2-1 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 120+1'de Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, bu skorla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Alanyaspor, turnuvaya veda etti.
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