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Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı

"Talking Business" programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'ndaki hedefler hakkında bilgi verdi- Samsunlu:- "Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır"

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:22
Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı

İSTANBUL (AA) - BBC'nin Talking Business programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır." dedi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, tüm detayları ile BBC'de yer aldı.

Gazeteci ve sunucu Aaron Heslehurst'un programına konuk olan Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktaran Heslehurst, havalimanın ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu taşıyacağına vurgu yaparak, Türkiye'nin bu konuda iddialı olduğunun altını çizdi.

Heslehurst'un Türk Hava Yollarının (THY) son yıllardaki atılımlarının İstanbul Havalimanı'na olumlu katkı yaptığını belirtmesi üzerine Samsunlu, şunları anlattı:

"Türkiye son 10-15 yıldır havacılık sektörüne önemli alt yapı yatırımları yapıyor. Bu zaman zarfında THY filosunu genişletti ve havacılık sektörünün küresel anlamda gelişmesine de katkı sundu. İstanbul Havalimanı, THY'nin yanı sıra tüm fazların tamamlanmasıyla birçok yeni hava yolu şirketini çekecektir. Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır. İstanbul Havalimanı, bu yönüyle başta THY'ye olmak üzere pek çok hava yolu şirketine katkı sunmaktadır. Zaman içinde İstanbul Havalimanı'nın katkılarını daha iyi göreceğiz."

Samsunlu, Heslehurst'un İstanbul Havalimanı'nın mevcut yolcu kapasitesinin, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya çıkmasının hedeflendiğini vurgulaması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Sektör son 40 yılda ciddi bir büyüme kaydetti. Gelişime bakarsanız, 11 Eylül saldırısı ve 2008 ekonomik krizi arasındaki dönem dışında sürekli yükselen bir grafik var. Bugün yılda 4 milyar insan seyahat ediyor, bu sayı önümüzdeki 20 yıl içinde 8 milyara çıkacak. Bu insanlar havada kalamayacağına göre, inebilecekleri havalimanları olmalı. Bu nedenle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın alt yapı yatırımlarına önem vermesi gerekiyor. Schiphol, Heatrow, Frankfurt ve Dubai Havalimanları bu yatırımları yapıyor. Alt yapı yatırımları için talep daha da artacaktır."

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:22
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