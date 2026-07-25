Samsunlu firmalara Türkiye 100 çağrısı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirleyen TOBB Türkiye 100 Programı için başvuru süreci başladı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2011 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğiyle yürütülen, "TOBB Türkiye 100 Programı" başvuruları hakkında açıklamada bulundu. Murzioğlu, düzenlenen program kapsamında Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiğini söyledi.

Şirketlere ulusal ve uluslararası vitrin

Programın hızlı büyüyen şirketlerin başarılarını ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmayı amaçladığını belirten Salih Zeki Murzioğlu, "TOBB Türkiye 100 Programı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri belirlenirken, bu şirketlerin başarılarının küresel ölçekte daha fazla dikkat çekmesi ve uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında şirketlerin başarı hikâyelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında daha fazla yer alması, doğru iş ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara ulaşmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. İlk 100’e giren şirketler ise farklı platformlarda tanıtım imkânı elde ederek yeni iş birlikleri geliştirme ve ulusal ile uluslararası iş çevreleriyle ilişkilerini güçlendirme fırsatı yakalıyor. Bu yönüyle TOBB Türkiye 100 Programı, hızlı büyüyen şirketlerin rekabet gücünü artıran önemli bir platform olma özelliği taşıyor" dedi.

Firmalar için önemli fırsat

Samsun’un güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle programa önemli katkı sağlayabilecek iller arasında yer aldığını ifade eden Murzioğlu, "Samsun’da faaliyet gösteren ve belirlenen kriterleri karşılayan firmalarımızın bu önemli fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz. İlimizde üretimi, istihdamı ve ihracatıyla öne çıkan çok sayıda başarılı şirket bulunuyor. Bu şirketlerimizin TOBB Türkiye 100 Programı’nda yer alması hem firmalarımızın başarılarının daha geniş kitlelere ulaşmasına hem de Samsun’un ekonomik gücünün ve üretim potansiyelinin ulusal ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Samsun’dan programa ne kadar güçlü bir katılım olursa, ilimizin başarı hikâyeleri de o ölçüde daha fazla öne çıkacaktır. Bu nedenle kriterleri sağlayan tüm Samsunlu ve bölgemizdeki firmaları TOBB Türkiye 100 Programı’na başvurmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Başvuru şartları nedir?

Programın başvuru şartlarına ilişkin de bilgi veren Murzioğlu, programa 31 Aralık 2022 ve öncesinde kurulmuş, 2023 yılında en az 2 milyon lira, 2025 yılında ise en az 5 milyon lira satış gelirine sahip, 2023-2025 döneminde satış gelirlerini her yıl artıran ve söz konusu dönemde en az yüzde 10 büyüme kaydeden, 2025 yılı itibarıyla en az 10 çalışanı bulunan şirketlerin başvurabileceğini belirtti. Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gerektiğini kaydeden Murzioğlu, kamu ortaklığı bulunan veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye şubeleri, hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da kamu şirketine ait işletmeler, kâr amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmeleri, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar ile enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcılarının programa başvuramayacağını söyledi. Holdinglerin başvurularının kabul edilmeyeceğini, ancak holding bünyesindeki şirketlerin programa katılabileceğini ifade eden Murzioğlu, ortakları arasında yabancı gerçek veya tüzel kişiler bulunan şirketlerin de başvuru yapabileceğini sözlerine ekledi.

TOBB Türkiye 100 Programı’na başvuruların 14 Ağustos 2026 tarihine kadar internet adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.