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Teknoloji Samsung'un bütçe dostu yeni telefonları tanıtıldı
Teknoloji

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonları tanıtıldı

Samsung, uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modelleri Galaxy A02s ve Galaxy A12'yi tanıttı. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-26 01:09:00 -
Samsung'un bütçe dostu yeni telefonları tanıtıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modelleri Galaxy A02s ve Galaxy A12'yi tanıttı. Bütçe dostu yeni telefonlar, özellikleriyle dikkat çekti. Peki yeni telefonlar kullanıcılara neler sunacak?

Her iki telefon da 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan ekranlarla geldi.

Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan Samsung Galaxy A12, kullanıcılara 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı imkanı sunacak. Telefon ön kısmında 8 Megapiksel ön kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak.

15 Watt hızlı şarj desteğine sahip telefonda 5000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak.

Gücünü Snapdragon 450 işlemciden alan Galaxy A02s ise kullanıcılara 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunacak. Cihazın arka kısmında 13 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak.

15 Watt hızlı şarj desteğiyle gelen Galaxy A02s'te 5000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak.

İşte Galaxy A12 ve Galaxy A02s fiyatları

Galaxy A12'nin satış fiyatı 3 GB RAM + 32 GB depolama alanına sahip versiyonu için 215 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 235 dolar olarak belirlendi. Galaxy A02s ise 175 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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