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Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması | Galaxy Fold ne zaman Türkiye'ye geliyor?

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen ekranı katlanabilen telefonuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması | Galaxy Fold ne zaman Türkiye'ye geliyor?

12 Mart 2019 Salı 16:24
Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması | Galaxy Fold ne zaman Türkiye'ye geliyor?

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen ekranı katlanabilen telefonuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması | Galaxy Fold ne zaman Türkiye'ye geliyor?

Samsung Galaxy Fold ne zaman Türkiye'ye geliyor?

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda San Francisco'da gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ortaya çıkan Galaxy Fold, dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliğine sahip. Birkaç gün sonrasında Huawei'nin de benzer bir model olan Huawei Mate X'i ortaya çıkarmasıyla ekranı katlanan telefonların sayısı artarken, rekabet de şimdiden kızışmaya başladı.

Yurt dışı fiyatı 1980 dolar olarak açıklanan Galaxy Fold'un Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor. Bu sabah Samsung cephesinden gelen bir açıklamada 27 Nisan tarihi telafuz edilirken, yeni gelen bir açıklama bu tarihin doğru olmadığını, Galaxy Fold'un Türkiye çıkış tarihinin henüz belli olmadığını ortaya koydu.

Samsung Galaxy Fold teknik özellikleri

Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold hem tablet hem de telefon olarak kullanabiliyor. Cihazın katlı halinde 4.6 inç büyüklüğünde bir ekran, açık halinde ise 7.3 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunuyor. Toplam altı kamerası bulunan cihaz, 4380 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor. Ekran büyüdüğünde üç uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani WhatsApp, YouTube ve Gmail uygulamasını aynı anda kullanma şansına sahip olacaksınız. 

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:24
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