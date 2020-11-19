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Teknoloji Samsung'dan ilginç hamle: O telefonlarda güvenlik açığı mı tespit edildi?
Teknoloji

Samsung'dan ilginç hamle: O telefonlarda güvenlik açığı mı tespit edildi?

Samsung, eski model akıllı telefonları Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme, cihazlarda kritik bir güvenlik açığı tespit edildiği ihtimalini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:53:00 -
Samsung'dan ilginç hamle: O telefonlarda güvenlik açığı mı tespit edildi?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yaklaşık 5 yıllık akıllı telefon modelleri Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 için yeni bir güncelleme yayınladı. Aktarılan bilgilere göre, yayınlanan yeni güncelleme güvenlik ile ilgili bir hata düzeltmesi ile geldi.

G92xSKSS3ETJ1, G928SKSS3DTJ3 ve N920SKSS2DTJ2 numaralı güncellemeler ile birlikte cihazlarda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa hangi değişikliklerin yapıldığı henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu güncellemelerin her iki cihazda da kritik bir güvenlik açığı bulunması sebebiyle yayınlandığı düşünülüyor.

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