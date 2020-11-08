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Teknoloji Samsung'dan 'biz zirvedeyiz' açıklaması
Teknoloji

Samsung'dan 'biz zirvedeyiz' açıklaması

Samsung, araştırma şirketi Canalsy'in yayınladığı Türkiye'de en çok satan akıllı telefonlar raporuna ilişkin açıklama yaptı. Şirket, yayınlanan raporu yalanlayarak üçüncü çeyrek pazar payının iddia edildiği gibi yüzde 21 olmadığını, yüzde 40,4 olduğunu ve zirvede olduklarını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 04:11:00 -
Samsung'dan 'biz zirvedeyiz' açıklaması

Araştırma şirketi Canalsy, geçtiğimiz günlerde 2020 yılının üçüncü çeyreğinde akıllı telefon pazar paylarını içeren bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Türkiye'de en çok akıllı telefon satan şirket oldu.

Konuya ilişkin Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan yazılı bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye'nin akıllı telefon pazar payının iddia edildiği gibi yüzde 21 olmadığını, yüzde 40,4 olduğunu öne sürerek zirvede olduklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekansal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.

Bağımsız araştırma şirketi GFK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

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