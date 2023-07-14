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Samsung'dan benzersiz hamle! İlk kez...

Yeniakit Publisher
2023-07-14 20:44:00 -
Samsung'dan benzersiz hamle! İlk kez...

Samsung Galaxy S24 Ultra, benzersiz bir batarya ile gelecek.

Samsung’un 2024’ün başında tanıtılması beklenen yeni telefonu Galaxy S24 Ultra ilginç bir teknolojiyi beraberinde getirebilir. Öyle ki bu yeni teknoloji ile birlikte Galaxy S24 Ultra, 65W’lık daha önce Samsung telefonlarda görülmemiş bir hızlı şarjı destekleyebilir. Peki bu benzersiz batarya hangi teknolojiyi kullanacak?

Samsung, 45W kablolu şarj desteğine sahip ilk telefonunu 2019’da piyasaya sürdü (Galaxy Note10+). Bunun ardından 45W üstüne asla çıkmadı. Öyle ki en güncel amiral gemisi Samsung Galaxy S23 Ultra’da bile 45W’lık bir hızlı şarj desteği söz konusu. Ancak EV’lerden ödünç alınan bir teknoloji olan istiflenmiş pillerin gelişiyle nihayet işler değişmeye başlayabilir.

Son gelen haberlere göre bu istiflenmiş pil teknolojisi, Galaxy S24 Ultra’da ve muhtemelen S24+’ta yer alacak. Bunun tedarik zincirine bağlı olduğu da gelen bilgiler arasında. Cheonan’daki fabrika hala üretim ekipmanlarının gelmesini beklerken, Samsung şu anda Çin’deki bir fabrikada üretilen pillerle testler yapmaya bile başladı.

İstiflenmiş pillerin avantajlarından biri daha hızlı şarj olmalarıdır. Öyle ki S24 Ultra önceki amiral gemisinin 45W’lık hızlı şarjını 65W’a kadar çıkarabilir. Hem S24 Ultra hem de S24+ pillerinin 5.000 mAh kapasiteye sahip olacağı bildiriliyor. Ancak Ultra’nın daha yüksek şarj hızına ulaşmasına izin veren ek soğutması da bulunacak.

Bir yıl daha 25W’ta takılı kalabilecek olan küçük Galaxy S24’ü yükseltmek için yeterli üretim kapasitesi olmayabilir. İstiflenmiş pil teknolojisi kendini kanıtladığında ve tedarik kısıtlamaları kaldırıldığında, gelecekte Galaxy Z Flip6 ve Z Fold6’da da kullanılabilir. Bu arada Apple’ın tüm iPhone 15 modellerinde istiflenmiş pil kullanması beklendiğini de bildirelim.
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Kaynak: Shiftdelete

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