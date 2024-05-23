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Teknoloji Samsung'dan 2nm çip hamlesi
Teknoloji

Samsung'dan 2nm çip hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 03:59:00 -
Samsung'dan 2nm çip hamlesi

Samsung, 2nm yarışında TSMC'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Üçüncü nesil GAA üretim sürecinin (2nm) hazırlıkları başladı.

Son yıllarda Samsung, Intel ve TSMC arasında sıkı bir rekabet oluşmuş durumda. Hatta bunlar arasından Samsung, 3nm GAA sürecini temel alması beklenen Exynos 2500 platformu ile gündemde. Ancak şirketin planları görünenden daha büyük olabilir. Koreli devin 2nm süreci için hazırlığa başladığı ortaya çıktı.

3nm GAA gibi farklı versiyonları olabilir

Naver'da yer alan haberlere göre Samsung, "Thetis" kod adlı kendi 2nm AP geliştirme projesine başladı. Bu doğrultuda Exynos AP adı altında lanse edilecek yeni sürecin, 2025 yılının ikinci yarısında seri üretime girmesi ve 2026 yılında piyasaya çıkacak Galaxy S26 serisinde tanıtılması bekleniyor.

Merak edenler için Thetis, Yunan mitolojisinde deniz tanrıçası ve Truva Savaşı kahramanı Achilles'in annesi. Samsung bu ismi seçmesindeki nedense Thetis kelimesinin ''nesiller'' teriminden türetilmesi olabilir.

Kötü haber şu ki Koreli devin önündeki en büyük engel her zaman verimlilik oldu. Hatta 3nm GAA teknolojisi bile ilk etapta yüzde 20'lik bir verimle sonuçlandı ve bu büyük oranda çözülse de TSMC'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak 2nm sürecinin ticarileşmesi sonucunda, Apple ve Qualcomm'a karşı Samsung'un rekabetçi bir konumda olduğunu görebiliriz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zira Apple'ın gelecek yıl eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 17 için TSMC'nin 2nm sürecine güvenmesi bekleniyor. Benzer şekilde Qualcomm da 2nm geliştirme projesi üzerinde çalışıyor ve seri üretim adayları olarak TSMC ve Samsung değerlendiriyor.

Dolayısıyla fabrikasyon sürecindeki gelişmeler, şirketin Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmaya ve S23 serisindeki 7 milyar dolara ulaşan yonga seti giderini düşürmeye yardımcı olacak. Bu doğrultuda muhtemelen Exynos yonga setlerinin daha fazla benimsendiğini göreceğiz.

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