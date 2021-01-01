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Teknoloji Samsung TV'lere yeni özellik
Teknoloji

Samsung TV'lere yeni özellik

Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı açıklama ile CES 2021'de tanıtacağı yeni QLED TV serisine çok önemli bir özellik ekleyeceğini duyurdu: HDR10+ Adaptive için hazırlanın. Peki ama nedir bu HDR10+ Adaptive?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 19:31:00 -
Samsung TV'lere yeni özellik

Samsung, HDR10 standardının en büyük destekçilerinden biri ve TV ve telefonlarıyla yeni özelliklere ilk destek veren firmalardan biri. Şimdi de firma, CES 2021'de duyuracağı yeni QLED TV serisinde HDR10+ Adaptive özelliğini destekleyeceğini açıkladı.

HDR10+, dinamik meta verilerin kullanılmasına izin veren ve böylece ton eşleme, parlaklık ve benzeri şeylerin sahne sahne ayarlanabilmesini sağlayan HDR10 teknolojisinin üzerine gelen bir iyileştirme. Ancak HDR10+ içeriği ile en iyi sonuç genellikle loş ışıkta elde ediliyor. Bu da, içeriği nerede izlemeye çalıştığınıza bağlı olarak her zaman en iyi deneyimi elde edemeyeceğiniz anlamına geliyor.

HDR10+ Adaptive nedir?

HDR10+ Adaptive ise, TV'lerin HDR10+ içeriğini farklı aydınlatma koşullarında uyarlayarak daha iyi görünmesini sağlayacağı anlamına geliyor. Samsung ayrıca HDR10+ Adaptive içeriklerde Filmmaker modu için destek veriyor.

Bu arada, yeni HDR özelliklerini ilk destekleyen akış hizmeti Amazon Prime Video olacak.

 

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