Teknolojinin önde gelen markalarından Samsung yeni S serisi modellerini müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Güney Kore devi Samsung, yeni Note modellerini satışa çıkarmasından sonra şimdi de Samsung S serileri ile telefon tutkunlarının merakına sunacak. Samsung yeni nesil S serisi telefon modellerini yeni yılın başlarında tanıtması kuvvetle muhtemel olarak görülüyor. Samsung S modelinin ardından Samsung S21 modelleri ise şubat ayında satışa çıkması düşünülüyor. Samsung yeni modellerin Türkiye’de satışlarının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Samsung telefon modelleri

Samsung Galaxy serisine yeni kardeşler dahil etmeyi planlıyor. Orta seviye akıllı telefon olması beklenen Samsung Galaxy F12, Samsung Galaxy M51 gibi pil özelliğine sahip olması bekleniyor. Samsung Galaxy M12 özelliklerine bakılacak olunursa, telefon 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Galaxy F12'nin pil kapasitesi Galaxy M51'de olduğu gibi 7.000 mAh olacak. 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantısı da yeni Samsung telefonunda bulunacak.

Samsung Galaxy M31 2020 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 2.699,90 TL

Samsung Galaxy S20 FE 256 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 6.859,89 TL

Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 5.099,90 TL

Samsung Galaxy Note 10 Plus 256 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 7.099,89 TL

Samsung Galaxy M11 32 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 2.199,90 TL

Samsung Galaxy S20 Plus 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 7.199,90 TL

Samsung Galaxy Z Flip 256 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 9.999,90 TL

Samsung Galaxy M51 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 3.699,90 TL

Samsung Galaxy M21 64 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 2.459,90 TL

Samsung Galaxy A31 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyatı 3.007,00 TL

Samsung Galaxy M31s 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) fiyat 3.199,90 TL

Samsung telefon modelleri ve fiyatları için tıklayın