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Ekonomi Samsung, "Teknoloji" kategorisinde lider marka oldu
Ekonomi

Samsung, "Teknoloji" kategorisinde lider marka oldu

Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçlarına göre, "Good Life -İyi Yaşam 2020" markaları içerisinde Samsung, "Teknoloji" kategorisinde lider marka seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:31:26 -
Samsung, "Teknoloji" kategorisinde lider marka oldu

İSTANBUL(AA) - Küresel markalar topluluğu Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve Türkiye'deki tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına odaklanan "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçlarına göre, "Good Life -İyi Yaşam 2020" markaları içerisinde Samsung, "Teknoloji" kategorisinde lider marka oldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıkları ve satın alım davranışlarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçları duyuruldu.

Sustainable Brands Turkey için Nielsen Türkiye tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen araştırma sonucunda belirlenen "Good Life Brand-İyi Yaşam 2020" markaları içerisinde Samsung, tüketiciler tarafından "Teknoloji" kategorisinde lider marka seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar, şunları kaydetti:

"Teknoloji endüstrisinin liderleri olarak, toplumun ilerlemesine, insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olma konusunda özel bir sorumluluğumuz var. İnsanlar, onlara yeni iletişim yolları, yeni çalışma yolları ve yeni bağlantı kurma yolları sunacağımız konusunda bize güveniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Samsung'u tercih etme eğiliminin yüksek olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bunda piyasaya sunduğumuz yenilikçi ürünler ve Türkiye'ye getirdiğimiz çeşitli özelliklere sahip modellerin de etkisinin yanı sıra tüketicilerimizden aldığımız geri bildirimlere verdiğimiz önemin de büyük etkisi var.

Başarımızın en büyük nedenlerinden birisi de kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak onların yaşamına dokunacak yenilikleri sunmamız. Çünkü biz Samsung'da her yeniliği net bir amaç doğrultusunda getiriyoruz. Ürünlerimize güvenen kullanıcıların yaşamını daha iyi ve daha kolay hale getirmek istiyoruz. Tüketicilerin seçimleri sonucu aldığımız bu ödül de tüketicilerin yaşamlarına değer katan, onlara iyi yaşam sunan bir marka olduğumuzun mutluluk ve gurur verici somut bir örneği."

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