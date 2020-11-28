Samsung son 6 yılın en yüksek kar payını elde etti

Samsung Electronics, 2020'nin üçüncü çeyreği için yeni bir rapor yayınladı. Güney Kore merkezli teknoloji devi, raporla birlikte akıllı telefon satışlarında son 6 yılın en yüksek kar payını elde ettiğini açıkladı.

ABD pazarında Apple'ı, Hindistan pazarında ise Xiaomi'yi geride bırakmayı başaran şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre kar payını yüzde 14 oranında arttırmayı başardı.

Ancak Samsung'un bu başarısı, Apple'ı geçmek için yeterli olmadı.

Yüzde 60,5 olan kar payıyla birlikte Apple, küresel akıllı telefon pazarında da liderliğini korudu. Küresel akıllı telefon pazarında Samsung'un gelir payı yüzde 22,6 olurken, Apple'ın gelir payı yüzde 29,5 oldu.