Samsung şarj sorununu kökten çözüyor! Çığır açacak

Akıllı telefon bataryaları uzun bir yol kat etti, ancak 2020'de bile şarj kaygısı, birçok insanın günlük olarak uğraşması gereken bir şey. Telefonlarımız giderek daha fazla cihazın ve hatta cüzdanlarımızın yerini aldıkça, her zaman güce sahip olmaları giderek daha önemli hale geliyor. Ve bir powerbank taşımak günümüzde başvurulacak çözüm olsa da, Samsung gelecek için çok daha zarif bir şey hayal ediyor.

Samsung şarj etmede çığır açacak patent aldı!

Samsung tarafından Güney Kore'nin patent ofisine açılan bir patent bugün yayınlandı ve çok ilginç küçük bir cihazı ortaya çıkardı. Patent, GalaxyClub tarafından hızla tespit edildi ve akıllı telefonunuzu şarj etmek için tasarlanmış bir yüzük olduğu görüldü.

Bununla birlikte, cihaz, parmağınızın etrafına sarılmış bir pille çalıştırılmak yerine, elinizin hareketleri ile hareket eden halkanın içindeki manyetik disk elektrik üretiyor. Temel olarak, halkanın içine yerleştirilmiş küçük bir jeneratör var. Ama hepsi bu değil. Patente göre hareketlerinizin kinetik enerjisinin yanı sıra halka vücut ısınızı da elektriğe dönüştürebilecek.

Elbette üretilen elektriği telefonunuza aktarmadan önce tutacak minik bir pil de olacaktır. Yüzüğün iyi kısmı burada devreye giriyor. Telefonunuzu bir kabloyla takmak veya şarj cihazında bırakmak yerine, yüzük siz onu kullanırken telefonu şarj edecek.

İlk kez bir patentte ortaya çıkan herhangi bir cihazda olduğu gibi, tüketiciye ulaşmadan önce yapılması gereken çok şey var. Ve bu halkanın üstesinden gelinmesi gereken, çoğunlukla bileşenlerin boyutuyla ilgili bir takım zorlukları var.

Hareketimizin gücünü toplamak yeni bir şey değil, saatler bunu onlarca yıldır yapıyor, ancak telefonların çalışması için çok daha fazla güç gerekiyor, bu yüzden bu patentteki yüzük gibi bir cihazın ne kadar uygun olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.