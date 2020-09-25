Samsung Members üyelerinin Galaxy ile ilgili favorileri belli oldu

İSTANBUL (AA) – Samsung'un kullanıcılarını bir araya getiren topluluk platformu Samsung Members üyelerinin katılımı ile bir anket düzenlendi.



Samsung açıklamasına göre, ankete Brezilya, Endonezya, Kore, İngiltere ve Amerika'daki farklı sayılarda 10 bin 350 Samsung Members üyesi katıldı.



Ankete göre, üyelerin yüzde 43’ü Galaxy cihazları için tercih ettikleri rengin lacivert olduğunu belirtti. Üyelerin yüzde 41’i mor, yüzde 39’u yeşil, yüzde 31’i beyaz, yüzde 22’si kahverengi, yüzde 18’i turuncu, yüzde 16’sı kırmızı, yüzde 14’ü sarı ve yüzde 11’i parlak pembeyi seçti.



“Hangi kamera özelliklerini daha fazla kullanmak istersiniz” sorusuna üyelerin verdikleri yanıtlar ve oranları ise Süper Dengeli Kamera yüzde 54, Gece Modu yüzde 50, Tek Tuşla Çoklu Çekim yüzde 29, 8K video yüzde 24 ve Space Zoom yüzde 20 şeklinde gerçekleşti.



Üyelerin en fazla keşfetmek istedikleri özellikler ise sırasıyla 120Hz Yenileme Hızı yüzde 58, Karanlık Mod yüzde 38, Sonsuz O-Ekran yüzde 32, Açık Ekran yüzde 27 ve Sonsuz ekran yüzde 22 şeklinde oldu.

Üyeler “Kullandıktan sonra en tatmin edici Galaxy Özelliği hangisi?” sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: Uzun saatler yeten pil gücü yüzde 54, Su Geçirmezlik yüzde 50, Genişletilebilen Hafıza yüzde 35, Kablosuz Şarj yüzde 24 ve Kablosuz Güç Paylaşımı yüzde 15.



