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Teknoloji Samsung kabusu yaşıyor
Teknoloji

Samsung kabusu yaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-06 12:08:00 -
Samsung kabusu yaşıyor

Samsung'un kâr oranında yüzde 96 düşüş bekleniyor. Bu oran, son 14 yılın en kötü kârı olduğu anlamına geliyor.

Samsung'un 2023 Haziran çeyreğinde kârında önemli bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Analistler şirketin faaliyet kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 oranında düşerek 555 milyar won (427 milyon dolar) olacağını tahmin ediyor.

Reuters'e göre bu tahmin gerçekleşirse, Samsung'un 14 yılı aşkın bir süredir, şirketin yaklaşık 740 milyar won konsolide faaliyet zararı bildirdiği 2008'in dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük kârı elde etmiş olacak.

Buna karşılık, geçen yılın aynı döneminde Samsung 14,1 trilyon won faaliyet kârı kaydetmişti.

Bu düşüşe katkıda bulunan ana faktörün ise arzı azaltma çabalarına rağmen Samsung'un ana çip işinde önemli kayıplara yol açan kalıcı çip bolluğu olduğu belirtiliyor.
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Geleneksel olarak şirketin başlıca gelir kaynağı olan çip bölümünün bu çeyrekte yaklaşık 3 trilyon ila 4 trilyon won zarar etmesi bekleniyor.

Bu kayıplar bellek çipi fiyatlarındaki sürekli düşüşe ve ardından envanterin değer kaybetmesine bağlanabilir.

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