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Samsung IFA 2019'da ürünlerini tanıttı

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:15
Samsung IFA 2019'da ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen IFA 2019 Fuarı’nda Lifestyle TV modellerini ziyaretçilere sundu.

Samsung açıklamasına göre, Samsung Electronics, Berlin’de düzenlenen IFA 2019 Fuarı’nda, televizyon tasarımındaki gücünü ortaya koyduğu The Serif ve The Frame modelleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Kendi kişisel sanat koleksiyonunuzu sergilemenin modern bir yolu olarak tasarlanan The Frame, yaşam alanınıza ve tarzınıza uyum sağlıyor. Ceviz, bej, siyah ve beyaz çerçeve seçeneklerine sahip The Frame, ortam ışığını algılayarak ekran parlaklığını ve renk tonunu otomatik olarak dengeliyor. Düzenli ve minimalist görünümünü korumak için Görünmez İncelikte Bağlantı Kablosu ve Duvara Sıfır Askı Aparatı ile birlikte gelen QLED teknolojili The Frame’in 55 ve 65 inç olmak üzere 2 farklı modeli bulunuyor.

Samsung’un ünlü Fransız tasarımcı Ronan & Erwan Bourollec tarafından tasarlanan The Serif modeli, QLED teknolojisine sahip bulunuyor. The Serif, 55 inç modeliyle birlikte geliyor.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:15
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