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Samsung hangi telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek

Cep Telefonu hayatımızın artık vazgeçilmezlerinden sadece biri. Her an yanımızdan ayırmadığımız telefonların özelliklerinin fazla olması ve hızının da bir hayli iyi olmasına özen gösteririz. Teknoloji devi Samsung marka telefon kullanıyorsanız bu habere dikkat zira cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı. İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

28 Şubat 2019 Perşembe 09:24
Samsung hangi telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek

Cep Telefonu hayatımızın artık vazgeçilmezlerinden sadece biri. Her an yanımızdan ayırmadığımız telefonların özelliklerinin fazla olması ve hızının da bir hayli iyi olmasına özen gösteririz. Teknoloji devi Samsung marka telefon kullanıyorsanız bu habere dikkat zira cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı. İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Samsung Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

Samsung Galaxy Note 8 (Yayınlandı)

Samsung Galaxy S9 (Yayınlandı)

Samsung Galaxy S9 Plus (Yayınlandı)

Samsung Galaxy Note 9 (Yayınlandı)

Samsung Galaxy A9 2018 (Gelecek ay)

Samsung Galaxy A8 2018 ve A8 2018 Plus (Gelecek ay)

Samsung Galaxy A7 2018 (Yıl ortası)

Samsung Galaxy J6 ve J6 Plus (Belli değil)

Samsung Galaxy A8 Star (Belli değil)

Samsung Galaxy J7 2017 ve J7 Duo (Belli değil)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:24
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