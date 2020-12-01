Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. Ancak yeni telefonun bazı özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Sızdırılan özelliklerin arasında ekran altı kamera teknolojisi de yer aldı. Galaxy Z Fold 3, bu kez de fiyatıyla gündeme geldi.

Bir süredir yeni Galaxy Z Fold serisinin 1.500 dolardan satışa sunulacağı söyleniyordu. Ancak yeni bir iddiaya göre Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2 gibi 1.999 dolardan satışa sunulacak.

Galaxy Z Fold serisinin tanıtım tarihi ve Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Ancak söylentilere göre Samsung, yeni Galaxy Z Fold serisini 2021 Ocak'ta kullanıcıların beğenisine sunacak.