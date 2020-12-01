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Teknoloji Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı sızdırıldı
Teknoloji

Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı sızdırıldı

Daha önce bazı özellikleri sızdırılan yeni katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 3, bu kez de fiyatıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:27:00 -
Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. Ancak yeni telefonun bazı özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Sızdırılan özelliklerin arasında ekran altı kamera teknolojisi de yer aldı. Galaxy Z Fold 3, bu kez de fiyatıyla gündeme geldi.

Bir süredir yeni Galaxy Z Fold serisinin 1.500 dolardan satışa sunulacağı söyleniyordu. Ancak yeni bir iddiaya göre Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2 gibi 1.999 dolardan satışa sunulacak.

Galaxy Z Fold serisinin tanıtım tarihi ve Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Ancak söylentilere göre Samsung, yeni Galaxy Z Fold serisini 2021 Ocak'ta kullanıcıların beğenisine sunacak.

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