Samsung Galaxy S26 Ultra'dan sürpriz renk hamlesi
Teknoloji

Samsung Galaxy S26 Ultra’dan sürpriz renk hamlesi

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsung Galaxy S26 Ultra’dan sürpriz renk hamlesi

Galaxy S26 Ultra için renk seçenekleri sızdırıldı; parlak turuncu ve turkuaz gibi cesur tonlarla dikkat çekmesi bekleniyor.

Samsung henüz Galaxy S26 serisini resmi olarak duyurmadı, ancak One UI 8.5 yazılımı, serinin en büyük tasarım detaylarından birini, yani renk seçeneklerini şimdiden açığa çıkarmış olabilir. Yazılım içinde keşfedilen yeni duvar kağıtları, Galaxy S26 Ultra için parlak turuncu dâhil olmak üzere cesur bir renk paletine işaret ediyor. Bu parlak turuncu, 2026’nın imza rengi haline gelebilir.

TURUNCU, GÜMÜŞ VE TURKUAZ RENKLER YOLDA

Duvar kağıtları ilk olarak daha az bilinen bir kaynak tarafından fark edilmiş olsa da, ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe bu bulguyu destekledi ve bu sızıntıyı dikkate almayı zorlaştırdı. Her duvar kağıdı belirgin bir renge odaklanmış, turuncu, gümüş, beyaz, pembe, siyah ve turkuaz. Eğer bu renkler doğrudan lansman serisine karşılık geliyorsa, alıcıların altı farklı renk seçeneği arasından seçim yapabilmesi bekleniyor.

Samsung’un bazı tonları özel tutmayı sevdiği biliniyor. Son dönemdeki desenler göz önüne alındığında, Siyah, Beyaz, Gümüş ve Pembe’nin standart perakende seçenekleri olması muhtemel. Buna karşın, daha gösterişli turuncu ve turkuaz versiyonları, S24 ve S25 serilerinde gördüğümüz gibi, Samsung.com’a özel veya bölgesel özel renkler olarak piyasaya sürülebilir.

Özellikle olası turuncu varyantı ilgi çekici. Bu durum, Samsung’un S26 Ultra için bu kez daha canlı, dikkat çekici bir renk ile denemeler yaptığına dair daha önceki fısıltılarla örtüşüyor. Ultra serisinin genellikle daha sade tonlara sadık kaldığı düşünüldüğünde, bu görünümde dikkat çekici bir değişiklik olacaktır.

Galaxy S26 Ultra’nın yalnızca Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini kullanması beklenirken, standart ve Plus modellerinin çoğu pazarda Samsung’un kendi 2 nm tabanlı Exynos 2600 çipiyle geleceği bildiriliyor. Exynos çipi şimdiden bazı etkileyici kıyaslama rakamları göstermiş olsa da, bu sonuçların nasıl elde edildiği konusunda hala şüpheler bulunuyor.

Mevcut sızıntılara göre S26 serisindeki kamera yükseltmeleri mütevazı görünüyor. Ancak Samsung, nihayet her üç modelde de uygun Qi2 manyetik şarj desteğini ve temel ile Plus modelleri için biraz daha büyük bataryaları tanıtabilir.

Lansman tarihine daha epey bir zaman olsa da, bu tür erken sızıntılar genellikle kalıcı olur. Duvar kağıtları gerçekten Samsung’un planlarını yansıtıyorsa, S26 Ultra, Ultra serisinin gördüğü en farklı renk seçeneklerinden biriyle piyasaya sürülebilir.

