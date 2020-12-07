Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi belli oldu
Samsung'un yeni S serisi modelleriyle ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni S serisinin tanıtımı 2021 Ocak'ta gerçekleşecek.
Akıllı telefon sektörünün dev markalarından Samsung, yeni S serisi modelleri için geri sayıma geçti. Sızdırılan bilgilere göre Güney Kore merkezli şirket, yeni S modellerini Ocak 2021'de tanıtacak. S21 Unpacked etkinliği, daha önce ortaya çıkan raporlarda yer alan bilgilerde olduğu gibi 14 Ocak'ta gerçekleşecek.
29 Ocak'ta ön siparişe açılacağı belirtilen telefon, Avrupa ve Çin'de Snapdragon 888 yonga setiyle gelecek. Türkiye pazarında ise Exynos 1080 kullanılacak.
Ayrıca telefonda siyah, beyaz, gri, gümüş, pembe ve mor renk seçenekleri bulunacak.