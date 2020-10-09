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Aktüel Samsung Galaxy M31s hediye çeki fırsatıyla ön siparişe açıldı
Aktüel

Samsung Galaxy M31s hediye çeki fırsatıyla ön siparişe açıldı

Ön siparişe özel başlatılan kampanya kapsamında 6-16 Ekim'de telefonu satın alacak ilk 150 kişi 200 TL değerinde hediye çekinden de faydalanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:07:35 -
Samsung Galaxy M31s hediye çeki fırsatıyla ön siparişe açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy M31s, Samsung Online Mağazada (https://shop.samsung.com/tr) ön siparişle satışa sunuldu.

Samsung Türkiye açıklamasına göre, ön siparişe özel başlatılan kampanya kapsamında 6-16 Ekim tarihlerinde telefonu satın alacak ilk 150 kişi 200 TL değerinde hediye çekinden de faydalanabilecek.

Açıklamaya göre, Galaxy M31s'in 6,5 inç "FHD+ Süper AMOLED Sonsuz-O" ekranı ile film seyredip favori oyunları oynamak mümkün oluyor. Galaxy M31s'in uzun saatler yeten 6 bin mAh pil gücünün yanı sıra, 25W'a kadar Hızlı Şarj özelliği de telefonun pilini daha kısa sürede şarj etme imkanı sağlıyor.

Ayrıca telefonda yer alan 64MP Ana Kamera ile ultra yüksek çözünürlükte çekim yapabiliyor ve 12MP Ultra Geniş Açılı Kameranın 123 derece görüş açısıyla her anı görüldüğü gibi çekmek mümkün oluyor. Telefonun 5MP Derinlik Kamerası arka planı bulanıklaştırırken, 5MP Makro Kamera yakın çekimleri odakta tutuyor. Ayrıca hızlı ve yüksek kalitede oyun deneyimi de sunan telefonda sekiz çekirdekli işlemci ve 6GB RAM bulunuyor. Bu sayede grafik ağırlıklı oyunların yüksek kalitede oynanmasına imkan tanınıyor.

Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelen telefonun, Türkiye'deki satış fiyatı ise 3 bin 499 TL olarak belirlendi.

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