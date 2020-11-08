Samsung Galaxy M21S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni akıllı telefon modeli Galaxy M21S'i duyurdu. Galaxy F41'in yenilenmiş versiyonu olarak kullanıcıların karşısına çıkan Galaxy M21S, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı. İşte Galaxy M21S'in özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy M21S, 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geldi. Cihazın ön kısmında 32 Megapiksel ön kamera; arka kısmında ise 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ikinci bir kamera ve 5 Megapiksel üçüncü kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Samsung Galaxy M21S, gücünü Exynos 9611 işlemciden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ancak kullanıcılar isterlerse bu depolama alanını microSD kart ile genişletebiliyor.

6000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, kullanıcılara 15 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Samsung Galaxy M21S'in fiyatı

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung Galaxy M21S, ilk olarak Brezilya'da satışa sunulacak. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonun satış fiyatı ise 275 dolar olarak belirlendi. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.