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Teknoloji Samsung Galaxy Fit 2 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

Samsung Galaxy Fit 2 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, yeni nesil akıllı bilekliği Galaxy Fit 2'i Türkiye'de satışa sundu. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-11-08 05:45:00 -
Samsung Galaxy Fit 2 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni nesil akıllı bilekliği Galaxy Fit 2'yi Türkiye'de satışa sundu. Peki özellikleriyle dikkat çeken Galaxy Fit 2 kullanıcılara neler sunuyor? İşte Galaxy Fit 2'nin özellikleri ve fiyatı...

126 x 294 çözünürlüklü 1,1 inçlik AMOLED ekranla birlikte gelen Galaxy Fit 2, kullanıcıların yaktığı kalori miktarını, kalp atış hızını, gün içinde kat ettiği mesafeyi ve uyku düzenini sürekli olarak takip ediyor.

159 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan yeni akıllı bileklik, şirketin açıklamalarına göre tam şarjla kullanıcılara 3 haftalık kullanım imkanı sunuyor.

İşte Samsung Galaxy Fit 2'nin fiyatı

Kırmızı ve siyah renk seçenekleri bulunan Samsung Galaxy Fit 2'nin Türkiye'de satış fiyatı 299 TL olarak belirlendi.

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