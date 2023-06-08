Samsung Galaxy çıkış tarihi resmileşti: O tarihte pes dedirtecek, geliyor gelmekte olan! Tarih öne çekildi

Samsung, daha önceki söylentileri doğrulayarak yaklaşan Unpacked 2023 etkinliğinin tarihini açıkladı. Firma, br süre önce Galaxy Unpacked etkinliğini 27 Temmuz 2023 tarihinde düzenleyeceğini doğruladı. Şirketin bir sonraki büyük lansman etkinliği ilk kez Güney Kore'de gerçekleşecek ve şirket etkinlikte Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i tanıtacak.

Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, 27 Temmuz'da geliyor

Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 Güney Kore'nin Seul kentindeki kongre merkezi COEX'te tanıtılacak. Samsung MX (Mobile eXperience) Başkanı ve Yöneticisi TM Roh'a göre burası Güney Kore'nin başkenti Seul'ü tanımlayan geçmiş, bugün ve geleceğin büyüleyici bir karışımını sunuyor. Samsung ayrıca katlanabilir telefonlarını tanıtma yönünü değiştirdiğini söyledi. Dünyanın dört bir yanındaki popüler kültür şehirlerinde, her etkinliğin belirlenen temasıyla yakından eşleşen lansman etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.

Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'ten beklenenler

Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in daha güçlü ve daha zarif bir katlanır tasarım için yeni bir menteşe türü getirmesi bekleniyor. Yeni menteşenin, telefonların iki taraf arasında herhangi bir boşluk olmadan katlanmasını sağlayan su damlası benzeri bir şekle sahip olduğu bildiriliyor. Ayrıca ekran kırışıklığını da daha az belirgin hale getiriyor. Her iki telefonun da toza ve suya dayanıklılık için IP58 derecesine sahip olduğu söyleniyor. İki telefonun da Galaxy S23 serisi cihazlara benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemcisini kullanması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5, telefon kapalıyken daha yüksek üretkenlik için büyük bir kapak ekranına da sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikler

Ekran: 7,6 inç AMOLED ekran, 2K çözünürlük, 120Hz (iç ekran); 6,2 inç 120Hz (dış ekran)

Arka Kamera: 108MP+12MP+10MP

Ön Kamera: 10MP

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy

Depolama ve bellek: 12GB RAM; 256GB/512GB depolama

OS: Android 13

Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri

Ekran: 6.7 inç Full HD+ katlanabilir AMOLED ekran, 120Hz; 3.4 inç dış ekran

Arka Kamera: 12MP+12MP

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy

Depolama ve bellek: 8GB RAM; 256GB/512GB depolama

OS: Android 13

Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in yanı sıra Samsung'un Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic yeni nesil akıllı saatlerini de tanıtması bekleniyor. Şirket ayrıca Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra'yı da tanıtabilir. Samsung'un Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik gözlüğüne yanıt olarak bir şey hazırladı mı yoksa rakip bir ürün gelir mi bilinmiyor.

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