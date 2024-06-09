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Teknoloji Samsung, Galaxy cihazlar için kritik bir güvenlik güncellemesi yayımladı
Teknoloji

Samsung, Galaxy cihazlar için kritik bir güvenlik güncellemesi yayımladı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 08:48:00 -
Samsung, Galaxy cihazlar için kritik bir güvenlik güncellemesi yayımladı

Samsung, geçtiğimiz günlerde Exynos işlemcili Galaxy cihazlarda ortaya çıkan kritik güvenlik açıkları için bir yama yayımladı.

Exynos işletim cihazı kullanan Samsung Galaxy akıllı telefonlarda bazı güvenlik açıkları tespit edilmişti. Güvenlik araştırmacıları ve USOM (Ulusal Siber Vakalar Tepki Birimi) tarafından yapılan incelemelerde kullanıcı verileri ve sistem bütünlüğü açısından kritik açıklar olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Samsung'un yayımladığı Haziran güncellemesi ile birlikte 24 farklı güvenlik açığı giderildi. Bu açıklardan bazıları yüksek risk taşıyan açıklar olarak değerlendirilmişti. Bu açığı kullanmaları durumunda kötü niyetli kişilerin telefonlardaki verileri çalabilecekleri, sistem çalışmasını engelleyebilecekleri ve hatta cihazların kontrolünü tamamen ele geçirebilecekleri belirtildi.

Samsung ciddi güvenlik sorunlarını ortadan kaldırdı

Samsung'un tespit edip ortadan kaldırdığı açıklar arasında öne çıkanlar arasında bellek bozma, yetkisiz erişim, kodları aktifleştirmek gibi açıklar yer aldı. USOM'dan gelen açıklamada Exynos işlemcili cihaz kullanan kişilerden haziran güncellemesini indirmeleri istendi.

Samsung da kullanıcılardan cihazlarını güncel tutmalarını, üçüncü parti uygulamalarını indirirken ve kullanırken temkinli olmalarını ve internette güvenli şekilde gezinmelerini tavsiye etti. Bu türden güvenlik uygulamalarını takip etmek ve cihazlarımızı olabildiğince güvende tutmak da siber saldırılardan daha iyi korunmamızı sağlayabilecek.

Teknoloji firmaları sık sık güvenlik güncellemeleri yayımlıyor. Elbette ki sorunsuz ve tamamen güvenli cihazlar hepimizin isteği ancak bazı açıklar daha sonra ortaya çıkabiliyor.
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