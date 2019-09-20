Samsung Galaxy A80'in Türkiye fiyatına ikinci kez indirim geldi!

SamsungGalaxy A80' bir indirim daha geldi. Güney Koreli teknoloji devinin orta segment cihazlarından biri olan A80, döndürülebilir kamerası ile selfie meraklılarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Kızaklı kasası ve üst seviye donanım özellikleri büyük beğeni toplayan Galaxy A80'in, Türkiye fiyatında iki defa indirime gidildi.

SAMSUNG GALAXY A80'İN FİYATINI YENİDEN AŞAĞI ÇEKTİ!

48 MP, f/2.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram + ToF üçlü arka kamerası ile selfie fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekmeyi başaran Samsung Galaxy A80, 6.099 TL fiyat etiketi ile Türkiye'de satışa sunuldu. Daha sonrasında Samsung Türkiye garantili modeli 5.299 TL'ye çekilen cihaz, en son yapılan indirimle birlikte 4.845 TL'ye indirildi.

Henüz kesinlik kazanmamakla birlikte 4.500 TL bandına kadar düşmesi beklenen cihazın, bu denli fiyat kaybetmesinin önündeki etmen olarak döndürülebilir kameranın beklenilen ilgiyi yaratmaması olarak gösteriliyor.

SAMSUNG GALAXY A80'İN ÖZELLİKLERİ!

- Snapdragon 730G işlemci

- 8 GB RAM, 128 GB depolama

- 6,7 inç 1080x2400 piksel Full HD+ Super AMOLED ekran

- 48 MP, f/2.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram + ToF üçlü arka kamera

- Android 9.0 Pie işletim sistemi, One UI arayüzü

- 3.700mAh, 25W hızlı şarj destekli batarya

- Bixby, Samsung Pay, Samsung Health ve Samsung Knox desteği