0553 313 94 23

Samsung Galaxy A80'in Türkiye fiyatına ikinci kez indirim geldi!

Samsung, döndürülebilir kamerası ile büyük ilgi topladığı Galaxy A80 modelinin Türkiye fiyatında yeniden indirime gitti.

20 Eylül 2019 Cuma 09:28
Samsung Galaxy A80'in Türkiye fiyatına ikinci kez indirim geldi!

SamsungGalaxy A80' bir indirim daha geldi. Güney Koreli teknoloji devinin orta segment cihazlarından biri olan A80, döndürülebilir kamerası ile selfie meraklılarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Kızaklı kasası ve üst seviye donanım özellikleri büyük beğeni toplayan Galaxy A80'in, Türkiye fiyatında iki defa indirime gidildi.

 

SAMSUNG GALAXY A80'İN FİYATINI YENİDEN AŞAĞI ÇEKTİ!

 

48 MP, f/2.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram + ToF üçlü arka kamerası ile selfie fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekmeyi başaran Samsung Galaxy A80, 6.099 TL fiyat etiketi ile Türkiye'de satışa sunuldu. Daha sonrasında Samsung Türkiye garantili modeli 5.299 TL'ye çekilen cihaz, en son yapılan indirimle birlikte 4.845 TL'ye indirildi.

Henüz kesinlik kazanmamakla birlikte 4.500 TL bandına kadar düşmesi beklenen cihazın, bu denli fiyat kaybetmesinin önündeki etmen olarak döndürülebilir kameranın beklenilen ilgiyi yaratmaması olarak gösteriliyor.

SAMSUNG GALAXY A80'İN ÖZELLİKLERİ!

- Snapdragon 730G işlemci
- 8 GB RAM, 128 GB depolama
- 6,7 inç 1080x2400 piksel Full HD+ Super AMOLED ekran
- 48 MP, f/2.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram + ToF üçlü arka kamera
- Android 9.0 Pie işletim sistemi, One UI arayüzü
- 3.700mAh, 25W hızlı şarj destekli batarya
- Bixby, Samsung Pay, Samsung Health ve Samsung Knox desteği

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:28
  1. indirim
  2. samsung
  3. Türkiye fiyatı
  4. Samsung Galaxy A80
  5. Galaxy A80
  6. A80
  7. TEKNOLOJİ Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması: Vururuz!
    1. ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması:..
    2. Egemen Bağış nerenin büyükelçisi oldu?..
    3. Mehmet Hakan Dursun kimdir? Mehmet..
    4. Konyalı anne Yıldız: evladımı ölü ya..
    5. Sunucunun donduğu an!..
    6. ABD Başkanı Trump'a Suudi Arabistan..
    7. Dursun Uyar kimdir? Dursun Uyar Sağlık..
    8. Feci olayı kötü koku ortaya çıkardı
    9. Dev tatbikatta bu kez balistik füze..
    10. Şaşırtan görüntü! Onu hiç yalnız..
    11. Pratik beslenme çantası tarifleri
    12. Sağlık Bakanlığı son atama Resmi..
    13. Samsung Galaxy A80'in Türkiye fiyatına..
    14. Otomobil dere yatağına uçtu: 4 kişi..
    15. Avrupa'da kara hafta! 3 mağlubiyet 1..
    16. İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi
    17. Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim..
    18. Akit skandalı yazdı eğitmenler eyleme..
    19. Öner Özgür kimdir? TCDD Genel Müdür..
    20. Dolarda FED etkisi! Yönünü değiştirdi...
    21. Pençe-3 Harekatı'nda 5 terörist daha..
    22. Doğuş Otomotiv: İddialar asılsız
    23. Veysi Kurt kimdir? TCDD Taşımacılık..
    24. Yazıcıoğlu davasında dikkat çeken..
    25. Suudi Arabistan'dan İran'a karşı..
    26. Adalet Bakanlığına sözleşmeli 29..
    27. 74 muvazzaf askere FETÖ'den yakalama..
    28. TCDD Genel Müdürlüğü'ne atama
    29. Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre..
    30. TSK'daki FETÖ'cülere bir darbe daha!
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler