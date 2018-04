Samsung Galaxy A8 Plus tüm teknik özellikleri!

Samsung üreticisi, piyasaya sürdüğü yeni Galaxy A8 Plus modelini ülkemizde de artık bugün itibariyle satışa çıkararak kullanıcısının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un çift ön kamerası ve gerçek zamanlı HDR özelliğiyle birlikte Türkiye'de görücüye çıkacak yeni serisi Galaxy A8 Plus, ortaya koyduğu tüm bu özelliklerle akıllı telefon pazarında iddialı bir çıkış yakalayarak fark yaratmayı hedefliyor. Öte yandan Samsung üreticisi tarafından, Samsung'un ilk çift öz çekim kameralı telefon modeli olan Galaxy A8 Plus'ın teknik özellikleri ve fiyat bilgisi de açıklandı. Dev ekranıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Galaxy A8 Plus teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı nasıl olacak? İşte, teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendirecek yeni Samsung Galaxy A8 Plus modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar...

GALAXY A8 PLUS TEKNİK ÖZELİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy A8 Plus'ın teknik özelliklerini detaylı olarak inceleyecek olursak; öncelikle kullanıcılarını 6 inç gibi dev bir ekranla karşıladığını söyleyebilmek mümkündür.

Ekran çözünürlüğü ise; 1080x 2200 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran özelliğine sahiptir. Bu ekran, Gorilla Glass sayesinde çizilme gibi durumlara karşı korunma özelliği gösteriyor.

Samsung Galaxy A8 Plus'ın f/1.7 açıklığına sahip 16 megapiksellik bir arka kamerası bulunmaktadır. Ön kamera kısmını incelediğimizde, bu yeni modelin en can alıcı özelliği olan 2 adet kamera yer alıyor. Bu kameralar f/1.9 açıklığına ve 16 megapiksel + 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip.

Samsung Galaxy A8 Plus'un bir diğer fark yarattığı özellik ise gerçek zamanlı HDR özelliğini ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı HDR özelliği sayesinde, çekilen sahneyi tarayan telefon, HDR'a ihtiyaç olduğunu tespit etmesi halinde herhangi bir bekleme olmadan fotoğrafın anında kaydedilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy A8 Plus, gücünü 2.2 GHz hızıyla çalışan Exynos 7885 yonga setinden alıyor.

Sekiz çekirdekli ve IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip olan yeni cihaz, 4GB Ram özelliğiyle birlikte geliyor.

Sonsuz ekran tasarımı özelliğine sahip Samsung Galaxy A8 Plus bataryası 3.000mAh ve 3.500mAh'dir.

Son olarak Samsung Galaxy A8 Plus, USB-C üzerinden kullanıcılarına hızlı şarj imkanı sağlıyor.

SAMSUNG GALAXY A8 PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Alışveriş sitesi n11.com üzerinde satışa sunulan Galaxy A8 Plus (2018), 3.299 TL fiyat etiketi bulunmaktadır.

SAMSUNG GALAXY A8 PLUS DETAYLI TEKNİK ÖZELLİKLERİ...