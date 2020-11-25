  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Samsung Galaxy A02'nin özellikleri sızdırıldı
Teknoloji

Samsung Galaxy A02'nin özellikleri sızdırıldı

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy A02'nin özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-25 01:46:00 -
Samsung Galaxy A02'nin özellikleri sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil Galaxy A serisinin tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. Ancak ilerleyen haftalarda kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy A02'nin bazı özellikleri sızdırıldı. Peki Galaxy A02 kullanıcılara neler sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre Samsung'un A serisindeki yeni modeli Galaxy A02, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 450 işlemciden alacağı belirtilen yeni telefonda 3 GB RAM bulunacak.

5.7 inçlik HD+ çözünürlükte bir ekranla gelmesi beklenen cihazın ön kısmında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera, arka kısmında ise 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde iki ana kamera yer alacak.

Yeni telefonun ilerleyen günlerde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım
Siyaset

Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım

Canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" itirafında bulunarak pişmanl..
Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangın faciayla bitti. Yangında 8 ve 16 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Çocukları..
'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
Gündem

'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.

Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay