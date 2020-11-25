Samsung Galaxy A02'nin özellikleri sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil Galaxy A serisinin tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. Ancak ilerleyen haftalarda kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy A02'nin bazı özellikleri sızdırıldı. Peki Galaxy A02 kullanıcılara neler sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre Samsung'un A serisindeki yeni modeli Galaxy A02, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 450 işlemciden alacağı belirtilen yeni telefonda 3 GB RAM bulunacak.

5.7 inçlik HD+ çözünürlükte bir ekranla gelmesi beklenen cihazın ön kısmında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera, arka kısmında ise 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde iki ana kamera yer alacak.

Yeni telefonun ilerleyen günlerde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.