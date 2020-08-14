  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Samsung Dijital Kart ile özel indirimlere ulaşmak daha kolay

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:21:15 -
Samsung Dijital Kart ile özel indirimlere ulaşmak daha kolay

İSTANBUL(AA) - Samsung Electronics Türkiye, “Samsung Dijital Kart” isimli sadakat uygulaması ile birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Samsung Electronics Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Samsung Dijital Kart üyeliği için https://kart.samsung.com.tr/ üzerinden kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, web sayfası iOS kullanıcılarını Apple Cüzdan uygulamasına, Android kullanıcılarını ise Google’ın Kartlarım uygulamasına yönlendiriyor.

Apple Cüzdan ya da Google Kartlarım uygulamalarından “Samsung Dijital Kart” oluşturan kullanıcılara, yine bu kart sayesinde Samsung marka mobil cihazlardan tabletlere, akıllı saatlerden kulaklıklara kadar birçok üründe özel indirim fırsatları sunuluyor. Kullanıcılar cüzdan uygulamalarında kendileri için özel tanımlanan kodları kullanarak Samsung Online Alışveriş sitesi olan http://shop.samsung.com/ adresi üzerinden yapacakları alışverişlerde bu indirimlerden faydalanabiliyor. Birbirinden değerli indirim fırsatlarından yararlanmayı mümkün kılan sadakat programının 11 bin aktif kullanıcısı bulunuyor.

Dileyen kullanıcılar Samsung Digital Kart üyeliğini aşağıdaki QR kodu telefon kamerası ile taratarak hemen oluşturmaya başlayabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı
Dünya

Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da sessizlik sürüyor. Ülkede meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter cephesinden hangisinin ilk a..
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı