Samsung Android 11 alacak modelleri açıkladı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 11 güncellemesi alacak akıllı telefonları tarihleriyle birlikte açıkladı.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonları için Android 11 takvimini yayınladı. Şirketin, Mısırlı kullanıcılar için yayınladığı Samsung Members uygulamasında ortaya çıkan listeye göre Android 11 güncellemesi alacak Samsung marka akıllı telefonlar ve tabletler belli oldu. Ayrıca bu modellerin Android 11 güncellemesini ne zaman alacağı da ortaya çıktı.
İşte tarihleriyle birlikte Android 11 alacak Samsung akıllı telefonlar ve tabletler
Galaxy S20 - Aralık 2020
Galaxy S20+ - Aralık 2020
Galaxy S20 Ultra - Aralık 2020
Galaxy S10 - Ocak 2021
Galaxy S10+ - Ocak 2021
Galaxy S10 Lite - Ocak 2021
Galaxy Note 10 - Ocak 2021
Galaxy Note 10+ - Ocak 2021
Galaxy Note 20 - Ocak 2021
Galaxy Note 20 Ultra - Ocak 2021
Galaxy Z Flip - Ocak 2021
Galaxy Z Fold 2 - Ocak 2021
Galaxy Fold - Şubat 2021
Galaxy M21 - Mart 2021
Galaxy M30s - Mart 2021
Galaxy M31 - Mart 2021
Galaxy A51 - Mart 2021
Galaxy Note 10 Lite - Mart 2021
Galaxy Tab S7 - Mart 2021
Galaxy A50 - Nisan 2021
Galaxy M51 - Nisan 2021
Galaxy A21s - Mayıs 2021
Galaxy A31 - Mayıs 2021
Galaxy A70 - Mayıs 2021
Galaxy A71 - Mayıs 2021
Galaxy A80 - Mayıs 2021
Galaxy Tab S6 and Galaxy Tab S6 Lite - Mayıs 2021
Galaxy A01-Core - Haziran 2021
Galaxy A01 - Haziran 2021
Galaxy A11 - Haziran 2021
Galaxy M11 - Haziran 2021
Galaxy Tab A - Haziran 2021
Galaxy A30 - Temmuz 2021
Galaxy Tab S5e - Temmuz 2021
Galaxy A10 - Ağustos 2021
Galaxy A10s - Ağustos 2021
Galaxy A20 - Ağustos 2021
Galaxy A20s - Ağustos 2021
Galaxy A30s - Ağustos 2021
Galaxy Tab A 10.1 - Ağustos 2021
Galaxy Tab Active Pro - Ağustos 2021
Galaxy Tab A8 (2019) - Eylül 2021