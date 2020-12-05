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Teknoloji Samsung 2021’e üç katlanabilir telefonla giriyor!
Teknoloji

Samsung 2021’e üç katlanabilir telefonla giriyor!

Katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında öncü olarak kabul edilen Samsung, yeni katlanabilir ekranlı telefonları üzerinde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Söylenene göre, 2021 yılında Samsung üç katlanabilir ekranlı telefon çıkartacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:19:00 -
Samsung 2021’e üç katlanabilir telefonla giriyor!

Samsung’un daha önce de ortaya çıktığı kadarıyla Note serisinden vazgeçtiği ancak katlanabilir ekranlı telefonlarına yoğunlaşacağını öğrenmiştik. UBI Research tarafındaki OLED araştırmacıları tarafından hazırlanan yeni rapora göre önceki bilgiler doğrulanmış oluyor. Bu raporda Kore merkezli şirketin üç yeni katlanabilir ekranlı telefonun kullanıcı ile buluşacağı aktarılıyor.

Söz konusu telefonlar ise Galaxy Z Fold 3, Z Fold Lite ve Z Flip 2 modellerinin olduğu belirtiliyor. Telefonların ekranları için de elimizde bilgiler mevcut. Telefonların üçünde de yeni nesil ultra ince ekran teknolojisine yer verilecek. Daha az güç tüketimi için LTPO teknolojisinin ekleneceği telefonların ekran boyutunun da kısmi bir küçülmeye gidileceği yazıyor.

Galaxy Z Fold 3 modelinde ekran altı kamera teknolojisinin olacağı ve bu sayede ekran deneyimini artıracağı söyleniyor. Samsung, Z Fold Lite modeli ile daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir katlanabilir telefon planları bulunuyor.

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