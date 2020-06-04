  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 20:23:30 -
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Irak uyruklu S.S.A.A.R. ve A.S.A.A.D'yi yakalayan ekipler, zanlıların üst aramasında 58,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Hürriyet Mahallesi'nde ise ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D'nin evinde arama yapan ekipler, 604,39 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ekipler, M.D. ile T.Y. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, S.S.A.A.R. ve A.S.A.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

T.Y. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı