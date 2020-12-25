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Aktüel Samsun'daki "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'daki "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:25:36 -
Samsun'daki "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan E.K. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.T. ve U.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, dün düzenledikleri operasyonda 18,15 gram sentetik uyuşturucu ile 204 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirmiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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