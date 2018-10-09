0553 313 94 23

Samsun'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

09 Ekim 2018 Salı 21:47
Samsun'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta Erol T. ile Aşkın Pank arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol T, Pank'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Pank, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu, Olay Yeri İnceleme ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak, şüpheliye ait olduğu iddia edilen araçta incelemelerde bulundu.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:47
  1. cinayet
  2. bıçaklı kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta sigara vermeyen genç dehşeti yaşadı
    1. Kahramanmaraş’ta sigara vermeyen genç..
    2. İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan..
    3. Fransa'da göstericilere orantısız güç!
    4. Cocu, Süper Lig'in en kötü..
    5. İnternet kafede dehşet! Sigara..
    6. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan  Cemal Kaşıkçı..
    7. Dünyayı sarsan istifa sonrası..
    8. İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal..
    9. Polis memuruna çarparak kaçan FETÖ'cü..
    10. İstanbul Bağcılar'da çökme tehlikesi..
    11. Çin'de kendi kendine 10 bin liralık..
    12. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    13. Türkiye Afganistan'daki saldırıyı kınadı
    14. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    15. Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! O..
    16. Gürler'in hocası ile yollar ayrıldı!
    17. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç..
    18. Sınav döneminde aileler ne yapmalı?
    19. İngiltere'den Suudi Arabistan'a..
    20. Meclis İçtüzük değişiklik teklifi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!