  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da Yunus polisi kaza yaptı: Yaralılar var
Aktüel

Samsun'da Yunus polisi kaza yaptı: Yaralılar var

Samsun'da Yunus polisinin kullandığı motosiklet, bir başka motosikletle çarpıştı. Kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 23:58:00 - 2023-03-08 23:58:42

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus polisi Erkan K. idaresindeki motosiklet ile Mustafa A. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada polis memuru Erkan K. ile motosiklet sürücüsü Mustafa A. ve yanında bulunan Furkan Keskin yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23