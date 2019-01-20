Samsun'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Samsun'un Alaçam ilçesinde yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Samsun'da yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinde Sinop karayolunun 22. kilometresi Gökçeboğaz mevkisinde köy ürünleri pazarı önünde saat 08.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine giden Mehmet Ali A. idaresindeki yolcu otobüsü, pazar önünde park halinde bulunan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs de önünde park halindeki otomobile çarptı. Kazada pazara getirdiği ürünleri minibüsten indiren KadirErtaş (49) ve park halindeki otomobile binmek üzere olan Bayram Çelebi (47) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kadir Ertaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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