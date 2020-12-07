Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden biri sınır dışı edildi, diğerlerinin gözaltı süresi uzatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Gözaltı süreleri uzatılan 10 şüpheli ise tekrar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ekiplerce, 4 Aralık'ta İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.