  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da yakalanan 10 DEAŞ şüphelisinden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:44:12 -
Samsun'da yakalanan 10 DEAŞ şüphelisinden biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı, 5'inin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan Irak uyruklu 10 şüpheliden 6'sının daha işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu M.A.M.M. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 12 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konmuştu. Zanlılardan 4'ü sınır dışı edilmek üzere serbest bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı