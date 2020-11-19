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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:16:36 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım, Çarşamba, Bafra,19 Mayıs, Havza ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 529 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

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