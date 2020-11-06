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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:11:12 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Bafra ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bafra, Çarşamba ve İlkadım ilçelerinde 10 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 5 kilo 198 gram kubar esrar, 14 kök Hint keneviri, 512 gram kenevir tohumu, 27 sentetik hap, 3 tabanca, 5 mermi, 4 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

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