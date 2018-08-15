Samsun'da uyuşturucu operasyonu!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadifekale Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Birol K'yi takibe aldı.

850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erdal B'ye ait evde olduğu belirlenen Birol K'nin üzerinde 8,5 gram, evin bodrum kısmında ise 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Birol K. ve Erdal B. gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgisi olduğu iddia edilen Benfur B, Uğur V. ve Emin Ç'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Birol K, Erdal B, Benfur B. ve Emin Ç. tutuklandı, Uğur V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.