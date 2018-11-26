THY- Noukşot
0553 313 94 23

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:39
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirilip, satılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Samsun'da otel odasına yerleşen 3 kişiyi takibe alan ekipler, şüphelileri bir mahallede yakaladı. Ali Osman H., Selim R. ve Suat Ş.'nin üzerinden 5 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaldıkları otel odasında yapılan aramada ise 8 bin 64 uyuşturucu daha hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:39
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi
  4. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nihat Hatipoğlu aday olacak mı?
    1. Nihat Hatipoğlu aday olacak mı?
    2. ANALİZ - "Black Friday"'den "Efsanevi..
    3. Çaresiz anne hırsıza seslendi!..
    4. Mustafa Şentop: Bizim için gurur..
    5. Avrupa borsaları
    6. Sivas'ta tren kazası! Yaralılar var
    7. Geleneksel tamamlayıcı tedavileri..
    8. Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!
    9. Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 13..
    10. 9. Boğaziçi Zirvesi
    11. Sivas'ta tren kazası
    12. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
    13. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
    14. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    15. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    16. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    17. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    18. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    19. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    20. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor