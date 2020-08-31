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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:40:15 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik, Terme, Tekkeköy, Atakum, Bafra, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Bone" ve "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 360 kök Hint keneviri, 7 kilo 698 gram kubar esrar, 500 gram toz esrar, 10 adet sentetik hap, 4 kilo 696 gram bonzai ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.



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