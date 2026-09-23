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Kobi Samsun’da teknoloji hamlesi! Teknoport için kuruluş süreci masada
Kobi

Samsun’da teknoloji hamlesi! Teknoport için kuruluş süreci masada

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Samsun’da teknoloji hamlesi! Teknoport için kuruluş süreci masada

Samsun-Mersin Sanayi Koridoru kapsamında kentin teknoloji, girişimcilik ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar sürerken; Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş süreci de değerlendirildi.

Samsun’da sanayi ile teknolojiyi aynı eksende buluşturacak yeni yapılanma için çalışmalar hız kazandı. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş süreci ile Samsun-Mersin Sanayi Koridoru kapsamında yürütülen teknoloji ve inovasyon çalışmaları ele alındı.

 

Toplantıya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber ve OKA Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu katıldı.

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