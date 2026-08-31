Samsun’da tehlikeli dalga alarmı: Denize girişler yasaklandı!

Valilik, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "İlimiz genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metre ve rüzgar hızının 15 deniz mili olması beklendiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Uyarıda ayrıca dalga yüksekliğinin ve rüzgar hızının da artacağının beklendiği ifade edildi.