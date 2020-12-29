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Aktüel Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu
Aktüel

Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:33:04 -
Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'ta ağabeyi A.Y'yi (33) silahla yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli S.Y. (28), teslim olmak için polisi aradı.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde polis ekiplerine teslim olan S.Y, emniyete götürüldü.

S.Y, dün konuşmak için ağabeyi A.Y'nin (33) Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'taki iş yerine gitmişti. Çıkan tartışmada S.Y, ağabeyini silahla yaralayarak kaçmıştı.


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